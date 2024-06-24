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В России предложили лишать прав за незаконную установку знака «инвалид»

В России предложили лишать прав за незаконную установку знака «инвалид»

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий наказание за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле, документ направлен на заключение в правительство России.

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