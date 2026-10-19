Актеры Александр и Екатерина Стриженовы отпраздновали годовщину свадьбы на стадионе. Артистка рассказала, что они пришли поддержать любимый футбольный клуб «Спартак».
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