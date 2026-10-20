John Turturro discusses his role in "The Only Living Pickpocket in New York," in theaters Friday, with Tatiana Maslany as his estranged daughter.
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