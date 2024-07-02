15 вещей, над которыми пришлось нервно почесать затылок, пытаясь разгадать

Иногда даже обратный поиск по картинке в гугле не приносит нужных результатов. И ты думаешь: ну раз уже даже гугл не может помочь, как тогда разгадать загадочную находку? Тогда нужно обращаться в сообщество "Что это за штука" на американском reddit.
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