Почти 200 информационных щитов разместят на железных дорогах Подмосковья

В 2025 году в Московской области планируют разместить около 200 информационных щитов и плакатов по безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
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