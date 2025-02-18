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«Путин — наш президент»: что удивило на выборах в Абхазии. Кто победит во втором туре — Гунба или Ардзинба

«Путин — наш президент»: что удивило на выборах в Абхазии. Кто победит во втором туре — Гунба или Ардзинба

NEWS.ru Сергей Петров/NEWS.ru В субботу граждане Абхазии выбирали главу государства. Главными соперниками в избирательной гонке считались бывший вице-президент Бадра Гунба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
(((К 1946 году США производили более 50% всех промышленных товаров в мире!! Одна страна производила более половины всего на Планете! В 70-х США были лидером в производстве 40% всех видов товаров в мире! Сегодня США лишь в единственном промышленном производстве остается мировым лидером - в производстве чипов и процессоров! ВСЕ! И  то Всемирный Банк говорит что к 2027 году США утратит и это лидерство! Так что....👀 (((США сегодня примерно в том же состоянии как и поздний СССР!
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1 д.
W
Walery
50% промышленных товаров..?  Было бы странно если не производили... бы!  Например Союз производил военные товары столько, сколько их тогда даже в Мире не было.  Странно Вы рассуждаете сравнивая сегодняшние Штаты с поздним Союзом.  Признаете... дебильный байден виновен... не так ли? А Вам разве ранее такое не говорили?
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7 час.
Aleksandr Sobolev
&quot;Например Союз производил военные товары столько, сколько их тогда даже в Мире не было.&quot; (ваша цитата) 😆 Во-первых можете подтвердить вы свои слова? А во-вторых - то что сразу же деактивирует это ваше утверждение  &quot;военные товары&quot; как вы написали - тоже входят в число промышленных товаров которых США к 1946 боду производил более чем половину от всех произведенных на Земле!💪 (((Они и доллар от нефти отвязали и стали всех  кредитовать этими же долларами так как нарастили производство до таких объемов что товары (как раз в особенности военные!) некуда было девать! Они всем давали в долг свои доллары за которые тут же продавали свои товары! Все гениально и просто!
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6 час.
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