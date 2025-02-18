«Путин — наш президент»: что удивило на выборах в Абхазии. Кто победит во втором туре — Гунба или Ардзинба

Aleksandr Sobolev (((К 1946 году США производили более 50% всех промышленных товаров в мире!! Одна страна производила более половины всего на Планете! В 70-х США были лидером в производстве 40% всех видов товаров в мире! Сегодня США лишь в единственном промышленном производстве остается мировым лидером - в производстве чипов и процессоров! ВСЕ! И то Всемирный Банк говорит что к 2027 году США утратит и это лидерство! Так что....👀 (((США сегодня примерно в том же состоянии как и поздний СССР!

W Walery 50% промышленных товаров..? Было бы странно если не производили... бы! Например Союз производил военные товары столько, сколько их тогда даже в Мире не было. Странно Вы рассуждаете сравнивая сегодняшние Штаты с поздним Союзом. Признаете... дебильный байден виновен... не так ли? А Вам разве ранее такое не говорили?