NEWS.ru Сергей Петров/NEWS.ru В субботу граждане Абхазии выбирали главу государства. Главными соперниками в избирательной гонке считались бывший вице-президент Бадра Гунба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба.
«Путин — наш президент»: что удивило на выборах в Абхазии. Кто победит во втором туре — Гунба или Ардзинба
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aleksandr Sobolev
(((К 1946 году США производили более 50% всех промышленных товаров в мире!! Одна страна производила более половины всего на Планете! В 70-х США были лидером в производстве 40% всех видов товаров в мире! Сегодня США лишь в единственном промышленном производстве остается мировым лидером - в производстве чипов и процессоров! ВСЕ! И то Всемирный Банк говорит что к 2027 году США утратит и это лидерство! Так что....👀 (((США сегодня примерно в том же состоянии как и поздний СССР!
Ответить
1 д.
W
Walery
50% промышленных товаров..? Было бы странно если не производили... бы! Например Союз производил военные товары столько, сколько их тогда даже в Мире не было. Странно Вы рассуждаете сравнивая сегодняшние Штаты с поздним Союзом. Признаете... дебильный байден виновен... не так ли? А Вам разве ранее такое не говорили?
Ответить
7 час.
Aleksandr Sobolev
"Например Союз производил военные товары столько, сколько их тогда даже в Мире не было." (ваша цитата) 😆 Во-первых можете подтвердить вы свои слова? А во-вторых - то что сразу же деактивирует это ваше утверждение "военные товары" как вы написали - тоже входят в число промышленных товаров которых США к 1946 боду производил более чем половину от всех произведенных на Земле!💪 (((Они и доллар от нефти отвязали и стали всех кредитовать этими же долларами так как нарастили производство до таких объемов что товары (как раз в особенности военные!) некуда было девать! Они всем давали в долг свои доллары за которые тут же продавали свои товары! Все гениально и просто!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии