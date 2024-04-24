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Названа самая популярная иномарка в России

Названа самая популярная иномарка в России

В первом квартале 2024 года в России автомобильный производитель Haval побил все рекорды продаж.Всего за первые три месяца текущего года было продано 37 639 автомобилей этой марки, что в 2,4 раза больше, чем год назад.

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