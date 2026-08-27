В Петербурге на видео сняли автомобиль после взрыва, водитель не выжил

В Санкт-Петербурге взорвался Geely с людьми. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «78. Новости».На размещенном в сети видео заметно, что в момент взрыва автомобильные детали разлетелись по проезжей части, на место прибыли оперативные службы.