Тутберидзе высказалась о решении CAS по дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.
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