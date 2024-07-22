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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова – пустой звук для Макрона и его компашки». Захарова об отказе «Р-Спорту» в аккредитации на Олимпиаду

Ранее пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже. В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерства внутренних дел Франции, а также министерства Европы и иностранных дел.

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