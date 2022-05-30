Королевский военно-морской флот Канады готовится принять в состав третий арктический патрульный ледокол HMCS Max Bernays

Третий патрульный ледокол HMCS Max Bernays (432) класса Harry DeWolf, построенный для Королевского флота Канады, будет передан заказчику осенью этого года.
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