Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ

Фото: goc.gov.tr Текст: Евгений Крутиков Вчера 7,3K прочитали Турция в рекордные сроки задержала сбежавшего из России Евгения Серебрякова – человека, обвиняемого в покушении на жизнь офицера российского Генштаба.
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