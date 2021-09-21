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Приглашаем предпринимателей на вебинар по финансовой грамотности

Приглашаем предпринимателей на вебинар по финансовой грамотности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности о проведении 24 сентября 2021 года в 10:00 онлайн вебинар на тему «Система быстрых платежей для бизнеса».

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