В СФ считают, что в школах должно быть больше практики по финансовой культуре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Практических занятий по финансовой культуре в школах должно быть больше, поскольку это в том числе вызывает больший интерес со стороны молодой аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым