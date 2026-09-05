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ТАСС

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В СФ считают, что в школах должно быть больше практики по финансовой культуре

В СФ считают, что в школах должно быть больше практики по финансовой культуре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Практических занятий по финансовой культуре в школах должно быть больше, поскольку это в том числе вызывает больший интерес со стороны молодой аудитории.

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