Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-51. Залужный капут. 11 февраля.
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Залужный должен радоваться - авось не попадёт в списки военных преступников
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14 час.
Н
Нина
Попал уже, не отмыться.
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13 час.
ВераВерная
Роджерс, спасибо, хорошо приложил))) Все так.
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13 час.
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