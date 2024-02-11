Политика как он...
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Политика как она есть

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Невоенный анализ-51. Залужный капут. 11 февраля.

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Залужный должен радоваться - авось не попадёт в списки военных преступников
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14 час.
Н
Нина
Попал уже, не отмыться.
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13 час.
ВераВерная
Роджерс, спасибо, хорошо приложил))) Все так.
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13 час.

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