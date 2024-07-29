Олимпиада-2024. 2-й круг. Шнайдер встретится с Сиюй Ван, Швентек сыграет с Парри, Паолини с Линетт, Чжэн – с Рус

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Сиюй Ван (Китай) Диана Шнайдер (Россия) Дата проведения 29 июля, 13.
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