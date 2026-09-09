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Царьград

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Пенсионерка сломала плечо в ТРЦ «Парк-Хаус» и получила 130 тысяч

Пенсионерка сломала плечо в ТРЦ «Парк-Хаус» и получила 130 тысяч

Кировский районный суд Екатеринбурга завершил рассмотрение гражданского дела о травме, полученной посетительницей ТРЦ «Парк-Хаус».

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