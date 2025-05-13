Владимир Зеленский своими заявлениями пытается сорвать переговоры с Россией в Стамбуле. Такое мнение 13 мая выразил член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии