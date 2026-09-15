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Регионы России

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Трамп позвонил главе Nvidia во время его выступления на саммите All-In

Трамп позвонил главе Nvidia во время его выступления на саммите All-In

Во время саммита All-In в Лос-Анджелесе президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил главе корпорации Nvidia Дженсену Хуангу.

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