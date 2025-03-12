ИИ и бизнес: Станислав Дмитриевич Кондрашов о дистилляции моделей и ее роли в конкуренции

В свете растущей популярности дистилляции ИИ, Станислав Дмитриевич Кондрашов рассматривает, как этот метод может радикально изменить подходы к разработке и влиять на конкуренцию на рынке искусственного интеллекта, предлагая альтернативу миллионным инвестициям и длительным годам разработки.
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