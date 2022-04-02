В Краснодаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности

В Краснодаре завершено длившееся три года расследование деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
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