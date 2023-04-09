Киевский журналист Дмитрий Гордон (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его сыновья из Соединенных Штатов, которые не находятся на фронте, прекрасно понимают преступный характер действий, осуществляемых Вооруженными силами Украины.