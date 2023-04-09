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Захарова: Гордон и его сыновья из США, которые не находятся на фронте, прекрасно осознают преступный характер действий ВСУ

Захарова: Гордон и его сыновья из США, которые не находятся на фронте, прекрасно осознают преступный характер действий ВСУ

Киевский журналист Дмитрий Гордон (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его сыновья из Соединенных Штатов, которые не находятся на фронте, прекрасно понимают преступный характер действий, осуществляемых Вооруженными силами Украины.

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