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Газета.ру

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Пискарев: НКО на Западе призвали описывать выборы в России как незаконные

Пискарев: НКО на Западе призвали описывать выборы в России как незаконные

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует, что ряд некоммерческих организаций (НКО) на Западе призвали СМИ и международные структуры описывать российские выборы как незаконные.

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