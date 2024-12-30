ТАСС: следователи провели 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении Минобороны

Обыски прошли и по местам жительства должностных лиц управления.фото: Минобороны РоссииБолее 15 обысков проведены в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Министерства обороны и местам жительства должностных лиц управления.
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