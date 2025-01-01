📹⚡️ВВС КНР провели испытания перспективного малозаметного дальнего ракетоносца поколения "5+/6" накануне Нового года.
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📹⚡️ВВС КНР провели испытания перспективного малозаметного дальнего ракетоносца поколения "5+/6" накануне Нового года.