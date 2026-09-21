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Системы ПВО за день сбили 45 БПЛА ВСУ – Минобороны

Системы ПВО за день сбили 45 БПЛА ВСУ – Минобороны

За 21 сентября 2026 года российские системы ПВО сбили 45 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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