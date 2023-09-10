Артем Агафонов. Месяц назад в Польше произошел курьезный случай. При проверке документов в международном аэропорте Катовице 31-летний белорус предъявил пограничникам… «паспорт гражданина мира», по которому он намеревался улететь на один из египетских курортов.
Лукашенко оставит змагаров без паспортов
Комментарии
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v
viach
Разумно! Почему бы России не сделать что-то подобное?
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4 час.
Lana_Borei Иванова
Тихановскую точно никто не желает видеть в Беларуси. И имущества их лишать, тоже - sehr gut
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3 час.
Александр Третьяк
Вот это правильно ,а то у нас сопли жуют
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33 мин.
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