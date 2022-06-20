Нескучные технологии

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Новое обновление Windows напрочь «ломает» Wi-Fi во всех версиях операционной системы!

Новое обновление Windows напрочь «ломает» Wi-Fi во всех версиях операционной системы!

На самом деле, к этому нужно уже привыкнуть! Вместо того чтобы улучшать работу ОС Windows и привносить новые функции и возможности, обновления заставляют их деградировать! При всем уважении к Microsoft, выпуск обновлений налажен у нее из рук вон … .

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