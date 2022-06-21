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В США рассказали, как Шольц и Макрон отказали Зеленскому в поставках оружия

В США рассказали, как Шольц и Макрон отказали Зеленскому в поставках оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

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