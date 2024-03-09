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Вскрыта роль Румынии в разжигании конфликта в Приднестровье: поднялось народное восстание

Вскрыта роль Румынии в разжигании конфликта в Приднестровье: поднялось народное восстание

Вчера 5,5K прочитали 2 марта, в годовщину начала войны в Приднестровье, президент Молдавии Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС предоставляет ее стране шанс для мирного воссоединения.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Есть аннексия, есть сецессия, есть ирредента. Кошмар.
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