МИД Израиля обвинил Макрона в антиизраильской политике

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ужесточения европейских мер воздействия на Израиль в случае, если поставки гуманитарной помощи в сектор Газа не будут возобновлены в полном объёме.
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