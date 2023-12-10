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СМИ: Иран одобрил проект о сотрудничестве с РФ по информационной безопасности

СМИ: Иран одобрил проект о сотрудничестве с РФ по информационной безопасности

Исламский консультативный совет Ирана (парламент) утвердил доклад парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике, касающийся законопроекта о соглашении о взаимодействии в сфере информационной безопасности между Ираном и Российской Федерацией.

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