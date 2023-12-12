Орел в помощь: как студенты и преподаватели ежемесячно оказывают поддержку российским бойцам Евгения КомароваПавел Меркулов, директор филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, принял участие в очередной гуманитарной миссии из Орла в Старобельск (ЛНР).