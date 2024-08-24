Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 874 подписчика

Лукашенко сказал обидные для Казахстана слова и посла Беларуси пулей вызвали в МИД РК - докладываем

Лукашенко сказал обидные для Казахстана слова и посла Беларуси пулей вызвали в МИД РК - докладываем

Avia.pro - СМИ Александр Григорьевич, какой вы молодец! Снова сказали правду-матку, да так, что у кого-то в Казахстане сразу зазвонили телефоны и зашуршали бумаги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх