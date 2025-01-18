Энергоснабжение восстановлено: Калмыкия вновь со светом после шторма

В Калмыкии восстановлено энергоснабжение после отключений, вызванных непогодой. Аварийные бригады "Калмэнерго" устранили повреждения линий электропередачи в Элисте, Приютненском, Целинном и Ики-бурульском районах, восстановив свет для 15 тысяч человек.