Не менее 23 бывших депутатов Госдумы уехали из России. Где они теперь?

Одни уехали на фоне уголовных дел, другие в трудный для страны момент. Их маршруты — от Европы до ЭмиратовОни сидели в Госдуме, а потом уехали из страны.
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