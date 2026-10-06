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Daily Storm

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Не менее 23 бывших депутатов Госдумы уехали из России. Где они теперь?

Не менее 23 бывших депутатов Госдумы уехали из России. Где они теперь?

Одни уехали на фоне уголовных дел, другие в трудный для страны момент. Их маршруты — от Европы до ЭмиратовОни сидели в Госдуме, а потом уехали из страны.

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