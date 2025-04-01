ВОЗ опровергла изменение границ возраста молодежи от 18 до 44 лет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о пересмотре возрастных границ для молодежи от 18 до 44 лет, ее представитель отметил, что ВОЗ не использует в своей работе стандартизированные возрастные группы.
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