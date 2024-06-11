В горах Малави солдаты ищут пропавший самолет с вице-президентом страны

Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета своего заместителя.Глава африканского государства Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой.
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