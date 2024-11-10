Маск заявил, что конфликт на Украине скоро закончится

Миллиардер прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа урегулировать противостояние между Киевом и Москвой Конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану нового президента США Дональда Трампа, заявил миллиардер Илон Маск.
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