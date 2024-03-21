На саммите ЕС решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ наверняка принято не будет

Чиновники Евросоюза давно и упорно пытаются изобрести способы изъятия замороженных в Европе после начала спецоперации российских активов, основу которых составляют золотовалютные резервы (ЗВР) Центробанка РФ, размещенные в основном в виде ценных бумаг и оцениваемые в сумму более 300 миллиардов долларов/евро.