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Спорт Уик-Энд

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Почти домашний турнир. На «челленджере» в Алма-Ате российских фигуристов встречали как своих

Почти домашний турнир. На «челленджере» в Алма-Ате российских фигуристов встречали как своих

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мемориал Дениса Тена Бронзовый призер Олимпиады-2014 и серебряный призер ЧМ-2013 Денис Тен прожил яркую, но короткую жизнь.

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