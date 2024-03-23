Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына

Отец 35-летнего Павла перекладывает на столе фотографии сына и его супруги и признается, что не знает, ни как забирать тело сына, ни где хоронить, — полная пустота в голове, делится он с «Известиями» на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле».