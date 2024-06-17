Драка между болельщиками на Евро-2024: Причины пока неясны

Немецкая полиция объявила в воскресенье вечером, что семь сербских болельщиков были арестованы после драк с английскими болельщиками в Гельзенкирхене, незадолго до матча Евро-2024 между сборными двух стран.
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