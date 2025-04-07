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Царьград

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Землетрясение магнитудой 5,4: Северные Курилы без угрозы цунами

Землетрясение магнитудой 5,4: Северные Курилы без угрозы цунами

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 165 км от Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 60 км.

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