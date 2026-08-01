ВС России нанесли мощные удары по оборонным объектам и складам оружия в Киеве

Ночной налёт на Киев и его пригороды стал одним из самых мощных за последние недели.Ночь с 31 июля на 1 августа украинская столица содрогнулась от серии мощных взрывов, которые прогремели как в самом городе Киеве, так и в его пригородах.
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