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"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине

"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине

Экс-морпех Берлетик: Россия не клюнула на подход США в переговорах Конфликт на Украине является опосредованной войной США против России, даже несмотря на то, что Белый дом пытается выступать в качестве посредника, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.

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