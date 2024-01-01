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Телеканал «Моя Планета»

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Если устали от шума грузинской столицы

Если устали от шума грузинской столицы

Грузинская столица — контрастный, интересный и красивый город. На осмотр главных достопримечательностей хватит 3-5 дней, а если есть желание углубиться в быт, темп и «дух» города — не хватит и месяца.

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