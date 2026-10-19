Утром 17 октября в Черном море в 18 км от Ялты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 с очагом на глубине около 27 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хитрый ход Пашиня...
- МЕ Клуб ядерных держ...
- "Украина – хороша...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым