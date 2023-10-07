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    это , как сказать )))) Ведь максимка по третьему мужу пугачёвой болгарин )) значит улетит в софию.. ))После атаки на Из...
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Учеными УрО РАН выведена люцерна нового сорта, повышающая удой коров

Учеными УрО РАН выведена люцерна нового сорта, повышающая удой коров

Специалистами УрО РАН выведен новый сорт известного растения люцерны — в перспективе он может стать широко распространенной кормовой базой при разведении коров, а также свиней и некоторых видов птиц благодаря тому, что содержание белка с витаминами, клетчатки с каротином и аминокислотами в нем на 20 % выше, чем в традиционных сортах.

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