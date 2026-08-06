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МОСИНФОРМ

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Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО

Сотрудники ГКУ «Московская безопасность» по СЗАО собрали и доставили новую партию необходимых вещей. В состав груза вошли медикаменты, медицинское оборудование, расходные материалы, термобелье, маскировочные сети, спальные мешки, окопные свечи, продукты питания и другое необходимое снаряжение.

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